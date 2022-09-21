Две библиотеки отремонтируют в Карелии за 15 миллионов рублей

Библиотеки в Беломорске и Хелюле победили в конкурсе на предоставление в 2023 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных библиотек.

На модернизацию выделят 15 миллионов рублей, сообщили в министерстве культуры Карелии. В библиотеках сделают ремонт, купят новое оборудование, мебель, пополнят книжный фонд.

Всего победителями конкурсного отбора стали 218 муниципальных библиотек. Модернизация пройдет в 79 регионах. Общий размер финансирования из федерального бюджета составит 1 млрд 530 млн рублей.



Ранее по нацпроекту «Культура» в республике организовали четыре модельные библиотеки в Янишполе, Сортавале, Вяртсиля и Коткозеро. Три еще откроются в конце сентября в Кондопоге, Муезерском и Калевальском районах. (фото unsplash.com, Alexander Wende)