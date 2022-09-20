Дороги и питарицы Эммы Ёлыной: о чем не пришлось жалеть

С раннего детства Эмма Ёлына любила петь. Семья жила тогда в Кеми, и в доме часто собиралось много людей, благо, комната в 52 кв. метра позволяла вместить много друзей. Вместе пели, читали стихи, танцевали.



Сколько себя помнит, Эмма пыталась научить кого-то искусству вокала: сначала это были медвежата, усаженные рядком. После окончания музыкального училища работала с Ведлозерским народным хором, потом был детский ансамбль «Илойне» и, наконец, хор русской песни «Питарицы».

С питарицами сроднились необыкновенно за 18 лет совместного творчества. Многому пришлось поучиться у них самих — участниц хора, хранителей подлинной народной традиции.