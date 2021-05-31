«Почта России» разрешит почтальонам работать на дому

«Почта России» обновлет свою стратегию и намерена трансформировать сеть, которая состоит сейчас из более 40 тысяч отделений. По информации РБК, часть отделений сдадут франчайзинговым партнерам, а ещё часть превратят в «отделения на дому».

«Мы не планируем сокращать количество точек присутствия; наоборот, у нас обратная задача, их увеличить»,

- подчеркивает гендиректор компании Максим Акимов.

По словам Акимова, к нему обращается много предпринимателей, которые хотели бы делать бизнес вместе с «Почтой России». Что касается отделений в небольших населенных пунктах, которые находятся в очень плохом состоянии, то «Почта России» может и вовсе закрыть, сохранив при этом почтальонов.

«Мы планируем изменить зонирование, форматы, запустить так называемое отделение на дому, когда нам выгоднее доплатить сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения, где нужно исправлять провалившийся пол и потолок, сквозь который давно видны звезды»,

— признал Акимов.