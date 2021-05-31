На Онежской набережной летом появятся торговые точки с мороженым

Глава Петрозаводска Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети об аукционах на право продажи мороженого на Онежской набережной и на проспектах Ленина и Карла Маркса.

Сити-менеджер написал, что к нему неоднократно с таким предложением обращались петрозаводчане. Сам он инициативу поддерживает.

Мэр считает, что на центральных улицах у горожан и туристов должна быть возможность приобрести мороженое, горячие и холодные напитки.

«Главное, чтобы вид торговых павильонов был соответствующим рекреационной зоне»,

- написал градоначальник. Заявки от предпринимателей принимают до 21 июня. (фото championat.com)