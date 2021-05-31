Средние ставки по ипотеке в России вырастут до уровня 2019 года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу года вырастет максимум до 9-9,5% годовых, Об этом сообщил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости.

Ранее эксперт предположил, что Банк России может увеличить ключевую ставку к концу текущего года до 5,75-6%, если инфляционные ожидания россиян останутся на повышенном уровне.

«С учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9-9,5%»,

- рассчитал Сухов.

Стоимость кредита на покупку жилья может таким образом отыграть снижение, произошедшее в пандемию, и вернуться к уровню конца 2019 года.

Между тем, Карелия еще в апреле обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в республике программу льготной ипотеки под 6,5%. Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков, программа помогла поддержать спрос на жилье и стала эффективной мерой поддержки жилищного строительства в регионе в условиях пандемии коронавируса.

«Продление программы, поможет улучшить жилищные условия граждан, сохранить рабочие места, поддержать все смежные отрасли экономики и в целом обеспечить рост социально-экономического развития республики»,

- полагает Парфенчиков.

Напомним, по данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля.