По семейной ипотеке разрешат приобретать жилье на вторичном рынке

С апреля по программе семейной ипотеки можно будет приобретать жилье на вторичном рынке. Такая возможность появится в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

Перечень городов, где квартиру на вторичке можно будет взять по семейной ипотеке, обещают опубликовать до 1 апреля. Об этом сегодня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. В перечень войдут как небольшие, так и средние города.

Ипотеку под 6% годовых разрешат брать семьям с детьми на покупку квартиры в многоквартирном доме, которому не более 20 лет и который не признан аварийным.