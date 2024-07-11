По поводу гибели рыбака на Сямозере ведут проверку следователи

Неблагоприятные погодные условия стали причиной гибели рыбака на Сямозере в Пряжинском районе. Об этом рассказали в СУ СКР по Карелии, где сейчас ведут доследственную проверку.

Напомним, труп 59-летнего мужчины обнаружили другие рыбаки днем 10 июля на озере близ деревни Сяргилахта.

Оказалось, что житель Петрозаводска вышел в акваторию Сямозера в одиночку на рыбалку и попал в неблагоприятные погодные условия. Это привело к его гибели.

Следователи выехали на место ЧП, произвели осмотр и назначили судебно-медицинские экспертизы. Они установят все обстоятельства трагедии и точную причину смерти мужчины. // фото: скриншот видео