Два крупных района Петрозаводска остались без электричества

Утром 11 июля часть жителей Петрозаводска осталась без света. Электричество отключили в районах Центр и Перевалка, сообщили в ЕДДС.

Это произошло в 10:20, причиной стало повреждение на централизованных сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». Последствия аварии устраняют, когда свет появится в домах, не сообщается.

Ранее, в 09:50, в районе Сулажгорского кирпичного завода отключили холодное водоснабжение. Это произошло из-за повреждения на централизованных сетях АО «ПКС – Водоканал». На месте работают специалисты, когда аварию ликвидируют, неизвестно. // фото: freepik.com