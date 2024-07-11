Водитель из Карелии чудом выжил в смертельном ДТП на трассе «Нарва»

Вечером 10 июля на трассе «Нарва» в Ленобласти случилось ДТП с двумя погибшими. Автомобили разорвало и раскидало по проезжей части, страшные фотографии опубликовала полиция Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. За рулем одной из машин был житель Петрозаводска, который каким-то чудом выжил.

Авария случилась около 17:40 на 123-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Находившаяся за рулем ВАЗ-21102 22-летняя жительница Ленобласти выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Caravelle под управлением 45-летнего владельца – жителя Петрозаводска.

Юная водитель Lada погибла на месте, ее 14-летняя пассажирка получила тяжелые травмы: множественные переломы и травматический шок.

В минивэне Volkswagen Caravelle были водитель и пять пассажиров: две женщины и трое детей. Пассажиры – граждане Финляндии, но с русскими именами. Погибла 35-летняя женщина, другая 34-летняя женщина и трое детей выжили, но находятся в тяжелом состоянии.

Водителя тоже госпитализировали в тяжелом состоянии с несколькими переломами, в том числе грудины. Среди пострадавших – 6-летний и 5-летний мальчики и двухлетняя девочка.

Судя по фамилиям, один из детей – сын погибшей женщины, другие – сын и дочка пострадавшей. У них сотрясение мозга, открытые и закрытые переломы, множественные ушибы. Возбуждено уголовное дело. // фото: Полиция Петербурга/Telegram