20 мая 2022, 15:27
По мосту через Деревянку будут перекрывать движение транспорта
Кратковременные ограничения связаны с ямочным ремонтом дороги
В Прионежском районе на 131 км дороги А-215 21 мая будут перекрывать движение автотранспорта. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», ограничения связаны с ремонтом асфальтового покрытия.
В субботу с 9:00 до 11.00 кратковременно – периодами по 10 минут – будет перекрываться движение по мосту через реку Деревянка. Дорожники планируют проводить работы по ямочному ремонту.
«Упрдор «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать информацию при планировании поездок в этом направлении»,
- говорится в сообщении пресс-службы организации. Фото: pixabay.