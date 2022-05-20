По мосту через Деревянку будут перекрывать движение транспорта

В Прионежском районе на 131 км дороги А-215 21 мая будут перекрывать движение автотранспорта. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», ограничения связаны с ремонтом асфальтового покрытия.

В субботу с 9:00 до 11.00 кратковременно – периодами по 10 минут – будет перекрываться движение по мосту через реку Деревянка. Дорожники планируют проводить работы по ямочному ремонту.

«Упрдор «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать информацию при планировании поездок в этом направлении»,

- говорится в сообщении пресс-службы организации. Фото: pixabay.