12 апреля 2025, 15:29
Питбуль набросился на маленького ребенка в российском регионе
В Нижегородской области домашний пес покусал четырехлетнего мальчика
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Нижегородской области питбуль напал на четырехлетнего мальчика и покусал его. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».
По данным источника, инцидент случился в Борском районе. По словам очевидцев, собаку привезла на машине к супермаркету пожилая пара. Внезапно пес вырвался из автомобиля без намордника и набросился на ребенка. Малыша закрыла собой его тетя, но питбуль успел прокусить дошкольнику руку.
Ничего страшного в сложившейся ситуации владельцы собаки не увидели, отметив, что пес «молодой еще и глупый».
Пострадавшего ребенка увезли в местную больницу. Врачи зашили рану малышу и поставили ему необходимые прививки. © «Петрозаводск говорит»