Питбуль набросился на маленького ребенка в российском регионе

В Нижегородской области питбуль напал на четырехлетнего мальчика и покусал его. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По данным источника, инцидент случился в Борском районе. По словам очевидцев, собаку привезла на машине к супермаркету пожилая пара. Внезапно пес вырвался из автомобиля без намордника и набросился на ребенка. Малыша закрыла собой его тетя, но питбуль успел прокусить дошкольнику руку.

Ничего страшного в сложившейся ситуации владельцы собаки не увидели, отметив, что пес «молодой еще и глупый».

Пострадавшего ребенка увезли в местную больницу. Врачи зашили рану малышу и поставили ему необходимые прививки. © «Петрозаводск говорит»