ПФР запустил горячую линию по выплатам семьям с детьми

В региональном отделении ПФР работает горячая линия по выплатам семьям с детьми.

Жители Карелии могут задать вопросы, касающиеся выплаты школьникам от 6 до 18 лет, выплаты малообеспеченным одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет, и выплаты беременным (с низкими доходами).

Телефон горячей линии 79-55-00. Звонки принимают в будни с 9 до 17, в пятницу до 16:45. (фото Free-Photos, pixabay.com)