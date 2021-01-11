ПФР назвал размер материнского капитала для семей в Карелии

В этом году размер материнского капитала составит 483 881,83 рубль.

Как сообщает республиканское отделение Пенсионного фонда, для семей, где первенец родился в 2020 году, при рождении или усыновлении второго ребенка в 2021 году размер семейного увеличится на 155 550 рублей.



В семьях, где появился второй, третий и последующие дети, семейный капитал составит 639 431,83 рубля. Размер остатка средств материнского капитала будет увеличен на уровень инфляции, на 3,7%.



Владельцы сертификата могут узнать размер маткапитала и остаток средств в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. (фото 1obl.ru)