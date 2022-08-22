Петрозаводский филиал ПГУПС объявляет дополнительный приём на обучение на платной основе выпускников 9-х классов с возможностью дальнейшего перевода на обучение по специальности 09.02.06 СЕТЕВОЕ и СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, входящей в число наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями в России (ТОП-50).

Приём документов осуществляется по адресу: г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.16, каб. 214

Время работы приёмной комиссии: с 09.00 до 16.30, понедельник-пятница.

Телефоны для справок: (8142) 445-260, (8142) 714-223, (8142) 445-250.



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