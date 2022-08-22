Эксперты советуют быть внимательнее при выборе МФО

По данным Национального бюро кредитных историй в первый месяц лета МФО выдали россиянам 2,53 млн шт. займов «до зарплаты», превысив выдачу мая 2022 года на 1,7%. В период нестабильности в экономике люди откладывали крупные покупки и поездки, сокращали расходы и избегали оформления новых долговых обязательств.

Сейчас ситуация начала стабилизироваться, жители России снова начали оформлять микрозаймы,

- рассказали специалисты МФО " Честное слово".



Снижение ключевой ставки Центробанком привело к некоторому удешевлению кредитов и микрозаймов. Заёмные средства стали доступнее, поэтому граждане начали чаще ими пользоваться.



Снова появилась возможность и желание к хорошим переменам и реализации планов.



Эксперты в вопросах финансовой грамотности напоминают, что занимать деньги следует только на действительно важные цели, а выбирая сумму займа, реально оценивать свои финансовые возможности.



Спонтанные покупки с использованием заемных средств, как правило, не приносят ожидаемого удовольствия, а в случае, если доход не стабилен, могут повлечь еще бОльшие финансовые неудобства.



Специалисты МФК «Честное слово» рекомендуют обратить внимание при выборе МФО на законность организации и перед заключением договора внимательно его изучить. Сейчас на рынке достаточно большой выбор компаний, предлагающих аналогичные услуги.



Многие компании стремятся удержать своих клиентов и разрабатывают собственные программы лояльности, благодаря которым заемщик может получить дополнительную выгоду. Это могут быть, например, дни безпроцентного периода или пониженная процентная ставка.



Для удобства выбора и простоты расчета на сайтах компаний, как правило, есть калькулятор займов. Благодаря ему есть возможность выбрать оптимальный размер займа и рассчитать будущий платеж.



Наличие форм обратной связи МФО позволит клиенту быстро получить необходимую информацию для подбора займа, а также о способах и вариантах его погашения.



Правильно выбранная компания, оптимально подобранный заемный продукт и необременительный платеж дают возможность реализовать пусть не большие, но приятные перемены к лучшему.



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