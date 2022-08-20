Сотрудники печного центра «КАМИ» напомнили о пажаробезопасности

Печной центр «Ками» уделяет пожаробезопасности серьезное внимание и постоянно работает в этом направлении.

Как гласит народная мудрость: «Все новое - хорошо забытое старое!». Поэтому печной дом «Ками» предлагает при строительстве печей, каминов и банных комплексов воспользоваться натуральным войлоком. Этот материал изготавливается из шерсти овец и является одним из сигнализаторов о возможном возгорании.

Тлеющий войлок активно действует на обоняние человека: при достижении опасной температуры появляется едкий, неприятный запах горелого волоса, что заставит вас обратить внимание на наличие проблемы и отправиться на поиск ее источника.

Используется войлок так:

Из рулона вырезается кусок, который закрывает потенциально опасную поверхность. После этого вырезанную часть вымачивают в жидком глиняном растворе (по консистенции похожую на жидкий кисель). Пропитанным войлоком обивают пожароопасную поверхность.

Специалисты обращают внимание, что рекомендуют использовать этот материал при возведении печей, каминов и банных комплексов только в качестве дополнительной противопожарной меры. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Приобрести войлок можно в магазине печного центра «КАМИ» по адресу: пр. Лесной, 51

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