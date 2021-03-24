24 марта 2021, 18:36
Петрозаводские теннисисты завоевали награды в Санкт-Петербурге
Первое и второе места заняли мужская и женская команды, представляющие Карелию
Воспитанники спортивной школы № 4 города Петрозаводска показали отличные результаты на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает сайт городской администрации.
Мужская команда выиграла золотой кубок соревнований. В составе команды Яков Игнатьев, Никита Лягин и Павел Куделько, а также Захар Макаров из Медвежьегорска (тренер – Николай Чайников). Петрозаводчан тренировала Елена Кузнецова
Девушки из Петрозаводска завоевали «серебро». В составе команды воспитанницы того же тренера – Анна Ильина, Полина Викулова, Анна Смирнова, Фрида Хазанович и Виктория Гагева.
Фото с сайта городской администрации