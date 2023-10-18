Петрозаводчанке начислили плату за отопление лоджии

Жительница Петрозаводска не стала мириться с произволом ресурсоснабжающей организации и подала жалобу из-за коммунальных счетов. Женщине стали начислять плату за отопление лоджии, сообщили в Госкомитете по жилищному надзору Карелии.

Горожанка проживает в доме на Лососинском шоссе. В квитанциях оплата за отопление была указана с учетом площади лоджии. Естественно, никакого отопления на балконе нет и быть не может.

- После обращения Госкомитета филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» произвел корректировку платы,

– сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело в том, что общая площадь жилого помещения квартиры включает в себя только территорию для проживания. Балконы, лоджии, веранды и террасы в нее не входят. // фото: wayhomestudio/ freepik.com