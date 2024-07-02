Петрозаводчанка пожаловалась на дырявую крышу

Петрозаводчанка пожаловалась в жилищный надзор на дырявую крышу в доме на улице Социалистическая.

Специалисты осмотрели чердак дома №16 и увидели протечки, а также повреждения кровли.

Жилищный надзор выдал управляющей компании предписание об устранении выявленных нарушений по содержанию общедомового имущества. Также рассматривают вопрос о привлечении УК к административной ответственности. // фото vk.com/goskomitetrk