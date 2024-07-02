16 пар поженились в День города в Петрозаводске

В последнюю субботу июня в Петрозаводске поженились 16 пар, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Парой Дня города стали Матвей и Ксения Федоровы. Они учились в одном классе и сидели за одной партой, а потом учились вместе на одном факультете в ПетрГУ. 28 июня молодые люди получили дипломы, а на следующий день сыграли свадьбу.

Молодоженов поздравила и вручила первый семейный документ, памятный подарок и цветы председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Сотрудники ЗАГСа пожелали парам добра, счастья и любви на долгие годы совместной жизни. // фото vk.com/upr_zags_karelia