Работников предприятий ГК «Карелии Палп» наградили по случаю юбилея

По случаю юбилея сотрудников комбината и других предприятий группы компаний «Карелия Палп» удостоили порядка 90 ведомственных наград – почетных званий и благодарностей Правительства Карелии, Министерства промышленности и торговли региона, республиканского Минтранса и Минэкономразвития.

Так, почетное звание «Заслуженный работник лесного комплекса» присвоено Валерию Сизову, ведущему инженеру централизованной ремонтной службы Кондопожского ЦБК.

Салех Мадани, главный врач поликлиники Кондопожского ЦБК, удостоен звания «Заслуженный врач Республики Карелия».

Звание «Заслуженный работник транспорта Республики Карелия» присвоено Михаилу Киселеву, водителю «Кареллестранса».

Алексей Орешкин, управляющий директор «Кондопожского лесопромышленного хозяйства награжден Почетным знаком Республики Карелия.

Профессионализм, сила знаний, мощь команды, опора на династии и наставничество, любовь к предприятию и городу, профессиональная амбициозность и гибкость – те качества и свойства, которые позволяют комбинату не только пройти через трудности, но и меняться. Меняться как того требует время, вызовы, ожидания клиентов. Желаю нашему комбинату процветания, успеха, новых продуктов. Я горжусь нашим коллективом, нашей командой,

– сказал в своем выступлении генеральный директор группы компаний «Карелия Палп» Юрий Айвазов.

Лейтмотивом поздравлений в адрес предприятия-юбиляра стала неразрывная связь комбината с историей, современностью и будущим республики, отрасли, страны.

Все эти годы здесь выпускают продукцию высокого класса, востребованную во всем мире. Сегодня комбинат – это современное предприятие, признанное одним из самых экологичных. Здесь сумели справиться с трудностями, переориентировали производство и наращивают объемы, перестроили логистику, осваивают новые рынки сбыта,

— отметил Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия.

То, что сегодня Карелию знают как промышленный регион – заслуга тружеников комбината, тех, кто стоял у истоков строительства первой бумажной фабрики. Сегодня мы вспоминаем прошлое и верим, что комбинат стоит на пороге новых побед и с уверенностью смотрит в будущее,

— подчеркнул Премьер-министр Республики Карелия Александр Чепик.

Для меня большая честь быть сегодня в кругу в профессионалов. На Кондопожском ЦБК трудятся династиями, здесь работают десятилетиями. И в этом зале сегодня много тех, чьи родители и деды создавали производство, восстанавливали комбинат в послевоенное время, помогали выжить в непростые годы. Здесь те, кто радеют за успех предприятия, учат молодежь, вкладывают опыт, знания и труд в его развитие. Будущее комбината в надежных руках,

— обратился к собравшимся на торжественном мероприятии сотрудникам комбината Министр промышленности и торговли Республики Карелия Денис Гурков.

//Фото: пресс-служба группы компаний Карелия Палп