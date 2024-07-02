В ГАИ рассказали о вакансиях для девушек и молодых людей

В Госавтоинспекции открыта вакансия полицейского поста по охране здания. Работать в полиции смогут как девушки, так и молодые люди.

Среди требований – состояние здоровья, российское гражданство, возраст до 35, военная служба, образование не ниже среднего (полного) общего или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Заработную плату в ГАИ не раскрыли, но обещают бесплатную форму, 45-дневный отпуск, оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание. Отдел кадров расположен на Ленинградской улице в Петрозаводске. // фото пресс-службы Госавтоинспекции города