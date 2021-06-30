Петрозаводчанину грозит крупный штраф за нарушение «масочного» режима

Сотрудники Минтранса региона и полиции в ходе рейдов проверяют, как граждане соблюдают санитарные требования в общественном транспорте.

29 июня в ходе рейда был выявлен житель Петрозаводска, который повторно нарушил требования по обязательному ношению защитных масок при нахождении в салоне общественного транспорта. Теперь пассажиру грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей, сообщили в Минтрансе Карелии. Окончательное решение о наказании примет суд.

Контролеры проверяют носят ли маски пассажиры и водители, есть ли дозатор с антисептиком на входе в салон автобусов. Специалисты контролируют дезинфекцию салонов автобусов на конечных остановках. По словам замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Юлии Мизинковой, с начала года за нарушение «масочного» режима на общественном транспорте полиция составила более 2000 протоколов. (фото источника)