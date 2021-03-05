Петрозаводчанин завоевал «золото» на Чемпионате Северо-Запада

В Пскове прошли чемпионат и первенство Северо-Запада России по спортивной аэробике, сообщает сайт городской администрации.

Карелию на соревнованиях представили воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Петрозаводска.

Среди юношей победителем стал Матвей Золотарев - воспитанник тренеров Натальи Овчинниковой и Натальи Смирновой. В борьбе за первое место петрозаводчанин обошел 15 соперников.

В возрастной категории 12-14 лет серебряным призером стала Карина Семко. Вместе с ней в финал вышла и Полина Балагурина, заняв по итогам состязаний шестое место. Обе спортсменки тренируются у Галины Редькиной. Всего в данной группе соревновались 39 спортсменок.

В командных состязаниях в категории 12-14 лет наша сборная заняла четвертое место. Впереди у спортсменов - первенство России, которое пройдет 16-19 марта в Омске.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа