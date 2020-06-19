Петрозаводчанин спас бобренка, покусанного хищной птицей

Сотрудник нацпарка «Водлозерский» Михаил Павлов спас маленького бобра, рассказ и видео спасения он разместил на своей странице в соцсетях.

«Приехали на кордон Новгуда в районе обеда и периодически слышали звуки похожие на плач ребёнка. А после и вовсе увидели бобрёнка, он плавал вдоль берега и "плакал".

К нам не подплывал, да и мы к нему не приближались. Чуть позже я вышел на берег и снова увидел его. Он, видимо услышав шум, замер и ударил хвостом об воду, я инстинктивно похлопал по воде, и он поплыл на шум. Затем я начал снимать на смартфон происходящее.

Когда я достал его из воды и осмотрел, то обнаружил на правом боку следы от когтей, скорее всего хищной птицы, они уже покрылись корочкой и раны были не глубокие. Он всё это время пытался сосать одежду, пальцы и жалобно "плакал".



Посовещавшись мы решили найти ближайшую бобровую хатку и вернуть бобрёнка родителям. И нашли хатку буквально в трёхстах метрах от кордона, на другом берегу Илексы. Аккуратно оставили на хатке и начали отплывать, а он поплыл за нами.

Но после, видимо почуял знакомый запах, вернулся к хатке. А рядом появилась горе-мамаша (папаша) и начала агрессивно хлопать хвостом. Через час мы проплыли вдоль берега мимо хатки, "плача" не услышали. Надеюсь у него всё хорошо!»,

- рассказал мужчина.