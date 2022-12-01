Петрозаводчанин рискнул жизнью сына и получил штраф

Сегодня утром в Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели рейд на подъездах к школе №48 и детскому саду №114. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей. Было выявлено одно нарушение. Горожанин перевозил четырехлетнего сына на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Ребенок не был пристегнут и ремнем безопасности.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол. Ему предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска