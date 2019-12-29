Петрозаводчанин решил прогуляться по проезжей части

Горожанин решил устроить ночную прогулку прямо на проезжей части в районе пересечения улицы Мерецкова и проспекта Александра Невского. Судя по всему, мужчина не задумывался о своей безопасности - объезжающие его машины нисколько не смущали петрозаводчанина.

Видео происходящего запечатлели уличные камеры «Ситилинка». На записи видно, как мужчина пересекает проспект Александра Невского, практически кидаясь под колеса проезжающего автомобиля.

Затем происходящее несколько раз повторяется. «Вышел покорять дороги», - прокомментировал в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» странный инцидент водитель, поневоле ставший очевидцем происходящего.