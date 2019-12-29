Человек погиб на пожаре в Прионежском районе Карелии

Минувшей ночью пожар унес жизнь жителя Карелии. Его тело нашли на пепелище в Пиньгубе, сообщает «Республика» со ссылкой на информированный источник.

«29.12.2019 г. в 01:19 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска и Прионежского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Прионежский район, м. Пиньгуба, СНТ «Прибрежный», ул. Творческий тупик»,

- рассказали в МЧС.

К трем часам ночи пожар удалось ликвидировать.