Петрозаводчане штурмуют почту на Октябрьском проспекте

С самого утра у почтового отделения, расположенного в Петрозаводске, на Октябрьском проспекте, выстроилась огромная очередь.

Ни о каких мерах безопасности нет и речи. Около входа в почтовое отделение людей столько, что они буквально прижаты друг к другу. Большинство из них без масок.

Граждане жалуются, что почтовое отделение сократило часы работы и теперь открывается с 11 часов. Внутрь пускают только по два человека. Остальные - и молодые, и пожилые вынуждены мерзнуть на улице. Многие пришли за свей пенсией, которую получают на почте. Другие пытаются отправить посылку. Но очередь для всех общая.

К 12 часов около почтового отделения собралось несколько десятков горожан. Люди нервничали. Те, кто был притиснут к самой двери, сообщили, что стоят уже полтора часа. Пожилая женщина рассказала, что в пятницу 10 апреля очередь возле почти было ничуть не меньше.

Безобразие, это издевательство,

- наперебой кричали люди.

Неожиданно дверь почты приоткрылась и туда попытались проникнуть сразу несколько человек. Сотрудница отделения едва сдерживала натиск, пытаясь силой закрыть дверь.

Соблюдайте дистанцию. Сейчас наряд полиции приедет,

- пыталась урезонить очередь работник почты.

Но на уставших от долгого ожидания граждан подобные предостережения не возымели никакого действия.

Очевидно, что, запуская в теплое помещение по два человека, сотрудники почты формально выполнили указания, связанные с мерами безопасности. То, что делается за дверьми почтового отделения, похоже, никого не волнует.

Между тем, нужны чисто управленческие решения. Не трудно было догадаться, что в начале месяца будет наплыв пенсионеров, которым пришло время получать пенсию. Похоже, что никто не попытался учесть это обстоятельство и более рационально выстроить работу отделения в столь непростое время.