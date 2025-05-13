Петрозаводчанам с инвалидностью стало чуть-чуть удобнее жить

В Петрозаводске ровно 20 лет назад состоялась презентация новой услуги – такси для инвалидов. В качестве эксперимента оно работало уже с 20 марта. Оказалось, что желающих бесплатно добраться до больниц или сберкасс слишком много. Время работы Инва-такси стало расписано на десять дней вперед.

На улице Мичуринской находился один из Домов сестринского ухода. И там были очень плохие тротуары. Добираться туда пожилым людям было сложно. На обыкновенной легковушке людям в инвалидных колясках передвигаться по городу невозможно. А им нужно было посещать больницы, Пенсионный фонд, сберкассы. Когда появилось Инва-такси, все изменилось. Колясочница Людмила Александровна Семенова прибыла в Дом сестринского ухода с комфортом – на новой машине. Она пробыла в Доме три недели, пока муж ездил в Петербург. И уезжать домой она планировала тоже на Инва-такси. Раньше она о таком и мечтать не могла.

«Я вообще по городу не передвигаюсь, я с трудом по кровати передвигаюсь», - призналась Людмила Семенова. Она стала инвалидом 1 группы. И городские услуги ей не нравились: «По «скорой» может приехать за тобой перевозочная. До тебя там труп везли, а потом тебя везут. Причем, обязательно на носилках! Это неудобно».

В середине марта из Ульяновска в Петрозаводск пришел УАЗик, оснащенный спецподъемником. Один такой уже работал в Прионежье. А этот был куплен в Центр для инвалидов «Истоки» и оплачивался по специальной программе «Забота» из бюджета города. За месяц работы Инва-такси его услугами воспользовались 58 человек. Пожилые люди с проблемами опорно-двигательного аппарата звонили в центр и заранее заказывали поездку. Скопилась очередь.

«Заявок много, и мы, конечно, рассчитывали на людей, которые передвигаются на коляске. Удобно на ней заезжать в эту машину. Но поскольку у нас в целом еще не очень развита инфраструктура для колясочников – нет пандусов, не везде есть подъемники – поэтому они не так часто выезжают. И мы оказываем эту услугу в целом всем инвалидам 1 группы и опорникам 2 группы», - объяснила Ольга Билко, директор центра «Истоки».

В центре надеялись, что в будущем благодаря социальной программе город сможет обеспечить инвалидов еще одной машиной. Уже было ясно, что одна не справится с заявками всех желающих.

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Спасатели в мае 2005 года продолжали отрабатывать свои навыки. Тем более, что наступило время, когда эти навыки были очень нужны – таял лед. Пожарные отправились на тренировку на берег Онежского озера. Официальное предупреждение МЧС, что выход на лед опасен, не смущало некоторых рыбаков.

На учениях отрабатывали несколько вариантов оказания помощи утопающим. Из оборудования были гидрокостюмы и сани-волокуши. Всем необходимым была оснащена и специальная машина МЧС. Спасатель Иван Архипов сидел за рулем: «Мы в ней вывозим костюмы химической защиты. Также есть оборудование для спасания с высот. Имеется генератор, резательный круг».

По словам спасателей, им ни разу за ту зиму не пришлось применять это оборудование на практике. Тем не менее, тренировались они регулярно. «К счастью, приходилось использовать в последний раз в ноябре, когда мы встречались с прессой на занятиях!» - уточнил Дмитрий Ширлин, заместитель начальника ОГПС-3.

После того, как «спасенного» из воды вытащили на берег, требовалось сразу закутать его в специальное гидро-одеяло, внутренняя зеркальная поверхность которого позволяла дольше сохранять тепло. «Пострадавшего играть несложно, спасли очень оперативно, все сделано грамотно», - сообщил все тот же Иван Архипов, который из водительского кресла перекочевал на носилки.

Начальство учениями осталось довольно. Как рассказали спасатели, такое бывает не часто. Слишком уж сложно оказывать человеку помощь в ледяной воде – поглядите на видео, как они там в проруби бултыхаются. Когда следишь за этой работой, выходить с удочкой на лед уже не хочется, чтобы не добавлять им работы и себе неприятностей.

«Учения прошли даже, я бы сказал, слишком хорошо. Потому что отработка спасения утопающих при помощи лодки-волокуши, оно технически очень сложное. Бывают случаи, когда лодка переворачивается. А сегодня все прошло без сучка и задоринки, как говорится», - прокомментировал Анатолий Истратов, начальник Управления оперативного реагирования.

Кстати, на фоне работавших спасателей кто-то хладнокровно рыбачил на тонком льду. Может быть, были уверены, что их точно спасут?

Таким было 13 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.