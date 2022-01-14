Петрозаводчанам предложили сдать новогодние ели в утилизацию

Петрозаводчанам предложили вариант, как можно правильно утилизировать новогоднюю ель.

В «Карельском экологическом операторе» считают, что новогодним деревьям не месте на мусорной площадке, поэтому специалисты договорились с городским комбинатом благоустройства о бесплатном приеме у граждан деревьев после праздников. Об этом сообщается в паблике регоператора по обращению с ТКО.

Жители столицы Карелии могут отвезти ели в будни с 08:30 до 16:30 (обед с 12:00 до 12:30) на Плеханова, 4. Специалисты измельчат деревья в дробилке, а полученную щепу будут использовать для выращивания растений. (фото pixabay.com, LUM3N)