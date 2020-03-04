Петрозаводчанам предложили подготовить креативное поздравление

В карельской столице пройдет фотофлешмоб «Петрозаводск - город воинской славы». Организаторы акции, молодежный центр «Смена», предлагают подготовить креативное поздравление в честь присвоения почетного звания. Для каждой команды организаторы готовят индивидуальное фотозадание.

Для этого участия нужно до 15 марта подать заявку, а затем выстроиться в форме предложенной организаторами буквы из фразы «Петрозаводск – город воинской славы».

«Участники делают фото и отправляют его организаторам. Молодежный центр «Смена» проводит обработку поступивших фотоматериалов и загружает фразу «Петрозаводск – город воинской славы» в социальные сети с хештегами #патриотсмена #славапетрозаводск»,

- поясняет пресс-центр городской администрации.

Заявку можно направить на электронную почту smenaptz.zcpv@gmail.com с указанием темы «Город воинской славы». В ответ придет инструкция к фотозаданию. С фотографией нужно будет поспешить и направить ее до 1 апреля на тот же адрес электронной почты.

Получившийся результат будет опубликован 6 апреля, в День присвоения Петрозаводску звания города воинской славы.