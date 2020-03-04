На двух мостах в Карелии ограничат движение транспорта

Специалисты ФКУ Упрдор «Кола» предупреждают автомобилистов о временных ограничения движения по двум мостам с 16 марта по 30 ноября.

Ограничения связаны с началом капитальных ремонтов моста через реку Тохма на км 20+665 подъезда к МАПП «Вяртсиля» и моста через реку Мийналйоки на км 230+060 трассы А -121 «Сортавала» на участке с 230+818 по 231+010 км. На этих участках будет организовано реверсивное движение.

При этом вводятся ограничения по тоннажу транспортного средства. На мосту через реку Тохма - предельно допустимая общая масса транспортного средства – 50 тонн, во втором случае - предельно допустимая общая масса транспортного средства – 80 тонн, нагрузка на ось – 11 тонн.