Петрозаводчан просят помочь с покраской домиков для собак из приюта

Руководители приюта для бездомных животных «Надежда» просят петрозаводчан помочь в это воскресенье, 5 сентября. Сообщение появилось в паблике организации.

Добровольцам предложат помочь с уборкой территории приюта, а также с обустройством домов для животных. Волонтеры будут красить стены, полы и фасады. Но этим фронт работ не ограничится.

Желающих помочь ждут к 14 часам. Форма одежды – рабочая. Как добраться и чем еще можно помочь, можно узнать у администратора приюта Татьяны по номеру телефона: 89637429092. (фото wikipet.ru)