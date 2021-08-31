Instagram закроет доступ не указавшим дату рождения пользователям

Instagram будет требовать от пользователей указать в аккаунтах дату своего рождения. Тех, кто этого не сделает, лишат доступа к сервису, сообщили в Facebook, которому принадлежит эта соцсеть.

Когда именно нововведения вступят в силу, неизвестно. Пользователи о них узнают, когда откроют Instagram. Появится уведомление о том, что нужно предоставить сведения о возрасте.

Если после нескольких напоминаний человек не исполнит требование, его лишат доступа к аккаунту.

Разработчики объяснили, что новое правило призвано защитить детей и подростков от нежелательных публикаций. В компании уточнили, что будут использовать искусственный интеллект для проверки достоверности информации о возрасте. // Фото: geralt/Pixabay