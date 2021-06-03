Петрозаводчан пригласили в гости к кошкам и собакам из приюта

5 июня в первом петрозаводском приюте для животных пройдет День открытых дверей. Жителей столицы Карелии приглашают посетить приют с 10 до 17 часов.

В программе: экскурсии по приюту, прогулки и общение с животными, чаепитие. Экскурсии запланированы на 10:00 и 11:30. С 10:00 до 17:00 можно погулять с обитателями приюта.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Территория дружбы», рассказали в мэрии. Записаться на мероприятие можно здесь. (фото ilike.pet)