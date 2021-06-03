03 июня 2021, 16:24
Стройку нового детского сада в Ильинском обещают завершить к августу
Рабочие возвели стены и перекрытия будущего дошкольного учреждения, кровля готова пока на 30%
Специалисты госкомитета проверили, как продвигается строительство нового детского сада на 200 детей в поселке Ильинский.
В госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору отметили, что строительные работы идут с опережением графика с соблюдением требований технических регламентов и проектной документации.
Строители возвели наружные и внутренние стены здания, установили перекрытия, наружные инженерные сети. Устройство конструкции кровли готово на 30 процентов. Завершить строительство садика планируется в конце августа 2021 года. (фото пресс-центр госкомитета)