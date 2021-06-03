Стройку нового детского сада в Ильинском обещают завершить к августу

Специалисты госкомитета проверили, как продвигается строительство нового детского сада на 200 детей в поселке Ильинский.

В госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору отметили, что строительные работы идут с опережением графика с соблюдением требований технических регламентов и проектной документации.

Строители возвели наружные и внутренние стены здания, установили перекрытия, наружные инженерные сети. Устройство конструкции кровли готово на 30 процентов. Завершить строительство садика планируется в конце августа 2021 года. (фото пресс-центр госкомитета)