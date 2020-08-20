Петрозаводчан приглашают отправиться в поход с животными из приюта

Первый поход с подопечными петрозаводского приюта для животных пройдет 22 августа. Руководитель проекта «Живые тропы Карелии» Анастасия Неровная приглашает жителей карельской столицы побольше узнать о деятельности приюта, а затем отправиться в живописный район Петрозаводска и устроить чаепитие на скале.

Группа будет стартовать в 10:30 с территории приюта. Вместе с участниками в поход отправятся три собаки Моника, Кейси и Шейла, а также волонтеры. Девушки расскажут о специфике взаимодействия с собаками, особенностях и характере каждой из них, а также проведут инструктаж по технике безопасности.

«Первый поход с собачками приюта будет организован с поводками, а последующие планируется делать в интересном формате трекинга со специальным оборудованием», - говорится в сообщении паблика проекта.

Максимальное количество участников похода – 10 человек. Записаться в качестве участника можно здесь. Походы с животными будут проводиться в течение августа и сентября.