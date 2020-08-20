Парфенчиков рассказал о ремонте проспекта в Кеми за 25 миллионов

Компания «Автодороги-Питкяранта» по результатам аукциона ремонтирует Пролетарский проспект в Кеми. Дорожники укладывают нижний слой асфальта, меняют бордюры, обустраивают парковку.

Как написал на своей странице «ВКонтакте» губернатор, стоимость ремонта проспекта составила 25 миллионов рублей. Подрядчик также примется за ремонт отдельных участков дорог на улицах Энергетиков, Мосорина, Октябрьская, Ленина, Каменева, Загородная. Работы должны быть завершены к 1 октября.

Также, по словам Артура Парфенчикова, к 1 декабря должна быть готова проектно-сметная документация на строительство дороги к новой школе, на ее разработку направлено 4 миллиона рублей. Также в планах районной администрации выполнить ремонт Гайжевского моста.

Напомним, вопрос с ремонтом Пролетарского проспекта назрел давно. В сентябре 2019 года на прямой линии с главой о ямах как после бомбежки поведала жительница Кеми. Тогда женщина рассказала губернатору, что дорожники сняли асфальт и исчезли вместе с техникой. В свою очередь глава региона посетовал на подрядчика, который подвел муниципальную власть и оказался в черном списке из-за коррупционной истории. Жители составляли петицию в адрес министерства транспорта России. Благодаря своим разбитым дорогам Кемь прогремела на всю страну, попав в подборку примеров криворукости российских дорожников. Однако дорогу так и не смогли отремонтировать.

Фото: vk.com