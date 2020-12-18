Пьесы карельских авторов вошли в Антологию современной драматургии

Вышла в свет Антология современной драматургии народов России. В сборник вошли исторические саги, национальные эпосы, документальные пьесы и произведения в других жанрах. В книге можно будет встретить и произведения карельских авторов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Так в книгу попали пьесы на карельском языке «Спой песню, карел» Лео Нярья, «Коробейники» Сеппо Кантерво, на вепсском языке «Заботы коровушки» Нины Зайцевой, «Репа на крыше избы» Ольги Жуковой и пьеса Сеппо Кантерво «Эхо» на финском языке.

Произведения можно прочитать на портале национальных литератур. Искать произведения можно по языкам, жанрам, авторам и с помощью интерактивной карты.

В Антологии представлены переводы на русский язык 72-х современных произведений, написанных на 40 языках народов России, а также обзорные очерки и биографии.