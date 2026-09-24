«Песни Земли» прозвучат в исполнении Мужского хора на сцене филармонии

2 октября состоится открытие абонемента «Вечера с Мужским хором». В программе - хоровая музыка со всех континентов: мелодии народов мира, необычное звучание и шумовые эффекты (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Хоровая культура каждой страны - зеркало ее национального характера и темперамента, истории и самобытных устоев. Уникальные музыкальные традиции бережно передаются от поколения к поколению: они живут и в народных песнях, и в произведениях профессиональных композиторов. Первый концерт абонемента «Вечера с Мужским хором» получил название «Песни земли: хоровые мелодии народов мира». В этот вечер Мужской хор филармонии представит сочинения композиторов России, Китая, Туркменистана, Белоруссии, США, Германии, Канады, Финляндии, Эстонии, Латвии и Ирландии. Слушателей ждет немало музыкальных сюрпризов. Необычная музыка, звуковые и шумовые эффекты - артисты готовят программу, поражающую красотой и оригинальностью.

Художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов.

В программе

I отделение:

- Ли Цзян (Китай) — «На берегу Байкала»

- Цюй Сисянь (Китай) — «Слушая мамин рассказ о прошлом»

- Американская песня Shenandoah

- Мортен Лауридсен, слова Джеймса Эйджи — Sure on this shining night

- Марк Сайрэт — «Полночь» (исполняется на языке индейцев племени Инну)

- Ирландские песни The holy ground, Danny boy

- Эрикс Эшенвальдс, слова Рабиндраната Тагора — My song

- Эрикс Эшенвальдс, слова Джойси Килмера — Trees

II отделение:

- Клаус Милинг — Три хора на стихи Райнера Марии Рильке («Бывают такие чудесные, белые ночи», «Утешение», «Давным-давно»)

- Ханни Оутере, слова Лаури Лукконен — Kenentah muun

- Вельо Тормис — «Вепсская зима»

- Марал Якшиева, слова Айдара Хусаинова — «Мне снится сон»

- Эдуард Ханок — «Два поля»

- Белорусская песня «Ой, сивый конь бяжицъ»

- Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова — «Зачарованная даль»

- Георгий Свиридов — «О родина, счастливый и неисходный час!» из вокальной поэмы «Отчалившая Русь»

Начало в 19:00.6+

Приобрести билеты можно на сайте.

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