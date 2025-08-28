Песни Shaman и Газманова включили в школьную программу

Российские школы должны включить в свою программу 37 патриотических песен. Такую рекомендацию дало Минпросвещения России.

В перечень попали произведения советской классики и современные хиты, среди которых песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, Олега Газманова и Сергея Трофимова.

Отмечается, что в список вошли песни, направленные на патриотическое и духовное воспитание детей. При этом школы сами имеют право включать или не включать их в свои программы.

