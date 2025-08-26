26 августа 2025, 14:44
Школа в Петрозаводске запретила самокаты, велосипеды и ролики
Нарушителям запрета пригрозили дисциплинарными мерами
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Школа на Древлянке в карельской столице ввела тотальный запрет на различные средства передвижения на своей территории. Ограничение объяснили обеспечением безопасности детей, школьного имущества и созданием комфортных условий для всех участников образовательного процесса.
С 1 сентября на территории школы № 55 запрещены велосипеды, самокаты, скейтборды, роликовые коньки и другие СИМ.
«Нарушение данного правила будет расцениваться как несоблюдение школьного устава и повлечет за собой соответствующие дисциплинарные меры»,
- предупредили в школе.
Администрация школы организует парковку для средств индивидуальной мобильности за пределами территории образовательного учреждения.