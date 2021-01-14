Первый в этом году рейс «Сбормобиля» состоится в воскресенье

В ближайшее воскресенье в Петрозаводске состоится первый в этом году рейс «Сбормобиля». 17 января по улицам карельской столицы также проедет «Металлмобиль». В расписании– 23 остановки в разных районах столицы Карелии.



Горожан просят соблюдать социальную дистанцию и использовать маску.

Теперь из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Горожане могут оставить помощь в специально организованных пунктах в разных районах.

По сообщению администрации города, В 2020 году волонтеры «Сбормобиля» приняли от горожан почти 100 тонн вторсырья. (фото pointmetal.ru)