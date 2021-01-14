14 января 2021, 10:40
Общество

Первый в этом году рейс «Сбормобиля» состоится в воскресенье

Петрозаводчане смогут сдать вторсырье в переработку

В ближайшее воскресенье в Петрозаводске состоится первый в этом году рейс «Сбормобиля». 17 января по улицам карельской столицы также проедет «Металлмобиль». В расписании– 23 остановки в разных районах столицы Карелии.

Горожан просят соблюдать социальную дистанцию и использовать маску.

Теперь из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Горожане могут оставить помощь в специально организованных пунктах в разных районах.

По сообщению администрации города, В 2020 году волонтеры «Сбормобиля» приняли от горожан почти 100 тонн вторсырья. (фото pointmetal.ru)

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Метки: 
новости петрозаводска
вторсырье
«Металлмобиль»
«Сбормобиль»