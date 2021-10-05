Первый муляж автомобиля ДПС установили на «Коле» под Петрозаводском

В Прионежском районе на трассе «Кола» установлен первый в Карелии муляж автомобиля ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Двусторонний макет с мигающими проблесковыми маячками в точности повторяет внешний вид настоящего автомобиля ДПС. В Госавтоинспекции считают, что водители издалека замечают муляж, снижают скорость и переключают все свое внимание на дорожную обстановку, что положительно сказывается на безопасности движения.

«Опыт использования подобных объектов в других регионах показывает, что на участках расположения муляжей ДПС заметно повышается дисциплинированность водителей и безопасность дорожного движения в целом»,

- отметили в ГИБДД.

Еще два таких муляжа планируется установить вскоре на других участках дорог в Карелии. Видео ГИБДД