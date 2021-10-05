05 октября 2021, 07:22
Башенные часы на Главпочтамте Петрозаводска врут
На время работы съёмочной группы ТК «Ника плюс» башенные часы Главпочтамта на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова спешили аж на 6 минут
Издревле отсчет километража по всей губернии начинался именно с почты. Здесь стоял верстовой столб с символической отметкой 0 (ноль). А башенные часы почты показывали самое точное время губернии.
Но время движется вперед. Сегодня 1-й километр будет отсчитываться от дорожного указателя Петрозаводска. Но часы-то остались, и пусть они имеют теперь больше декоративное значение, однако время надо показывать все-таки точное московское.
Но… Очевидно, какая почта – такие и часы. (Видео)