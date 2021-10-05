5 октября в России традиционно отмечается День учителя

Учителя — это особые люди, просветители, носители духовности, нравственного начала.

Многие из нас помнят своего первого учителя, с ним связаны радостные моменты больших открытий, познания неизведанного, устремлений и надежд.

Сегодня хочется пожелать учителям доброго здоровья, сил, положительных эмоций, возможность претворить в жизнь самые смелые творческие планы! Благодарных учеников и родителей, понимающих коллег, благополучия в семье!