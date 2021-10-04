Подрядчика в Петрозаводске обязали восстановить испорченные тротуары

Иск администрации Петрозаводска к компании «Тор» удовлетворил в понедельник, 4 октября, Арбитражный суд Карелии. Мэр Владимир Любарский сообщил, что подрядчик должен был еще год назад установить ограждения на улице Чапаева.

Однако фирма этого не сделала в срок, а сдала объект поздней зимой. Администрация города посчитала, что работа сделана некачественно, и не оплатила ее. Подрядчика также осенью прошлого года оштрафовали за то, что он не восстановил нарушенное благоустройство улицы.

Суд встал на сторону мэрии и обязал фирму восстановить тротуары, которые были испорчены во время работ.

Подрядчик должен привести их в соответствие с ГОСТами, обеспечив необходимую на таких дорогах безопасность на участке, где ограждения были полностью демонтированы.

- Предприятию была направлена претензия с требованием восстановить благоустройство на всем протяжении улицы Чапаева, - уточнил Любарский. - Срок, отведенный на эту работу, уже истек. Поэтому администрация вынуждена будет вновь обращаться в суд.

Он добавил, что компании теперь придется выплатить неустойку. // Фото: источник