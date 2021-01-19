Передвижной музей «Поезд Победы» работает в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводск прибыл уникальный музей на колесах – «Поезд Победы», сообщает сайт правительства Карелии.

Это масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция состоит из восьми вагонов, каждый из которых ─ отдельная инсталляция. Здесь посетители увидят и зарисовки из довоенной жизни страны, которые сменятся страшными сценами с передовой и из блокадного Ленинграда. Тут же будет санитарная часть, где врачи оперировали раненых прямо в пути. Будет и вагон с военнопленными, посещение которого строго ограничено 12-летним возрастом.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки группы для посещения формируются из расчета одновременного нахождения в 8 вагонах 40 посетителей. Запуск малых групп из 5 человек будет производиться из первого вагона с интервалом каждые 5 минут. В самом поезде соблюдены все необходимые меры безопасности: на входе посетителям будут выдаваться одноразовые маски и перчатки, доступны санитайзеры для обработки рук и приборы для измерения температуры тела.

В 2020 году мобильная экспозиция уже побывала в 13 городах-героях России. Все билеты для посещения были забронированы жителями Карелии за один день.

Фото с сайта правительства Карелии