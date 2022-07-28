Перечислены явные признаки рака толстой кишки

Врачи из США перечислили наиболее явные признаки развития рака толстой кишки. Слова специалистов приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, одним из самых очевидных симптомов названо ректальное кровотечение. Медики предупреждают, что такой признак характерен и для геморроя, поэтому стоит обязательно сделать колоноскопию, чтобы исключить развитие онкологии. Это особенно важно, если кровотечение долго не проходит.

Другими распространенными симптомами рака толстой кишки являются болезненные газообразования, частые вздутия, беспричинно жидкий стул, спазмы в области живота, а также постоянная усталость и потеря веса. Также болезнь может сопровождаться тошнотой и рвотой. Эти симптомы могут возникнуть, если опухоль закупоривает кишечник и препятствует прохождению по нему жидких и твердых отходов жизнедеятельности организма или газов. В этом случае человек может страдать от сильных запоров.

Еще одним фактором риска названа наследственность. Если у человека есть родственники, страдающие от рака толстой кишки, ему стоит регулярно проверяться и следить за здоровьем желудочно-кишечного тракта. Фото: unsplash.com